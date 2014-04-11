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亚洲 | 2014年 4月 11日 星期五 11:38 BJT

香港个股：友邦保险第一季新业务价值增长22%，高于市场预期

路透香港4月11日 - 友邦保险 公布，2014年第一季新业务价值增长22%，高于市场预期，因中国、香港和新加坡业务强劲增长。

第一季新业务价值增至3.54亿美元。汤森路透访问的分析师平均预期为增长18%。

友邦周五在提交港交所的文件中称，新业务价值利润率升至43.8%。(完)

(编译 许娜；; 审校 龚芳)
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