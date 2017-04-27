友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动

路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险(1299.HK)公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。

该公司称，过去七年该公司在印度和中国等成长市场迅速扩张，使得2010年至2016年11月间公司新业务价值增长三倍至28亿美元。

该保险商称，第一季新业务价值增至8.84亿美元，高于上年同期的5.78亿美元。新业务价值用来衡量新保费带来的预期获利，而且是判断成长形势的主要指标。

友邦保险集团强劲的业绩，延续2016年的稳健表现，这得到了香港保单需求稳健的提振，因中国内地民众寻求海外投资机会以缓冲人民币贬值影响。

中国与香港业务约占友邦保险全球新业务成长的半数。

友邦保险上月宣布由区域首席执行官黄经辉(Ng Keng Hooi)接替原任首席执行官兼总裁杜嘉祺(Mark Tucker)职务，后者离职后将接任汇丰控股有限公司集团(HSBA.L)非执行主席。

友邦保险周四表示，黄经辉将从6月1日起正式成为首席执行官，之前并未宣布此一日期。杜嘉祺仍将担任集团非执行董事至8月31日止。(完)