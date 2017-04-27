友邦保险第一季新业务激增 受中国和香港销售推动

中国A股加入MSCI新兴指数机率大增 应提早吸纳--摩根大通
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透4月27日 - 按市值计全球第三大寿险商友邦保险(1299.HK)公布第一季新业务增长55%，得益于中国大陆和香港销售激增。
该公司称，过去七年该公司在印度和中国等成长市场迅速扩张，使得2010年至2016年11月间公司新业务价值增长三倍至28亿美元。
该保险商称，第一季新业务价值增至8.84亿美元，高于上年同期的5.78亿美元。新业务价值用来衡量新保费带来的预期获利，而且是判断成长形势的主要指标。
友邦保险集团强劲的业绩，延续2016年的稳健表现，这得到了香港保单需求稳健的提振，因中国内地民众寻求海外投资机会以缓冲人民币贬值影响。
中国与香港业务约占友邦保险全球新业务成长的半数。
友邦保险上月宣布由区域首席执行官黄经辉(Ng Keng Hooi)接替原任首席执行官兼总裁杜嘉祺(Mark Tucker)职务，后者离职后将接任汇丰控股有限公司集团(HSBA.L)非执行主席。
友邦保险周四表示，黄经辉将从6月1日起正式成为首席执行官，之前并未宣布此一日期。杜嘉祺仍将担任集团非执行董事至8月31日止。(完)
(编译 李爽/陈宗琦)
路透香港5月23日 - 投行摩根大通周二称，中国A股很大机会于今年内获纳入MSCI新兴市场指数，因此建议基金经理提早吸纳相关股票类别。
路透上海/北京5月23日 - 人民币兑美元即期周二微收升，但有效波幅依旧十分狭窄。交易员称，美元指数跌跌不休无碍客盘购汇热情，市场仍无视监管对中间价强势引导，收盘价较中间价低逾200点；而大行亦只是适度提供美元流动性，“省子弹”做法导致汇价升幅明显受限，短期料仍延续横盘走势。
路透北京5月23日 - 环球银行金融电信协会（SWIFT）周二称，自今年1月推出其全球支付创新项目--SWIFT gpi（global payment innovation）后，至今中国已有13家商业银行加入该项目，以为企业客户提供更加快速、透明、可追溯的跨境支付服务；上述银行跨境支付业务约占中国跨境支付金额总量的80%。