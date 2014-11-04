（更正）中印等21国决定成立亚投行 为中国倡议的新多边开发机构（10月24日）

(内文第七段亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦的讲话内容有误，予以删除，特附正确全文如下：)

路透北京10月24日 - 中国倡议设立的亚洲区域新多边开发机构的筹建工作进入新阶段。中国、印度、新加坡等21国周五在北京共同决定成立亚洲基础设施投资银行(AIIB)，初始认缴资本目标为500亿美元左右，拟在明年底开始运作。

据新华网报导，域内意向创始成员国正式签署《筹建亚投行备忘录》，之后将启动章程谈判和磋商，预计各国在2015年内完成章程谈判和签署工作，使亚投行在2015年底前投入运作。

代表中国签约的中国财政部长楼继伟表示，目前各意向创始成员国同意将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，因此中国将持有最大股份。

“但中国在亚投行并不刻意寻求‘一股独大’，也不一定非要占到50%，随着亚投行成员的增多，中国的占股比例会相应下降。”楼继伟说。

该投行法定资本为1,000亿美元，初始认缴资本目标为500亿美元左右，实缴资本为认缴资本的20%。

正式签署备忘录的国家包括孟加拉国、文莱、柬埔寨、中国、印度、哈萨克斯坦、科威特、老挝、马来西亚、蒙古国、缅甸、尼泊尔、阿曼、巴基斯坦、菲律宾、卡塔尔、新加坡、斯里兰卡、泰国、乌兹别克斯坦和越南。

除了掌控亚洲开发银行的日本之外，区域重要国家澳洲、印尼和韩国也不在上述意向创始成员国之列。此前美国对由西方主导的现有多边开发机构迎来新对手表示关切。

2013年10月，中国国家主席习近平和国务院总理李克强在先后出访东南亚时提出了筹建亚投行的倡议。亚投行将是一个政府间性质的亚洲区域多边开发机构，按照多边开发银行的模式和原则运营，重点支持基础设施建设。总部将设在北京。（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

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