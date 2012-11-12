中航工业集团拟将更多A股子公司股权注入中航科工

路透北京11月13日电---中国航空工业集团公司董事长林左鸣周一晚间表示,旗下中航科工(2357.HK)将成为集团航空产业整合平台,未来集团将把更多与航天相关的A股子公司股权注入中航科工.

他在出席中共十八大间隙对记者表示,目前集团的资产证券化率已超过50%,未来将进一步将资产推向证券市场,短期内公司不会在一个资本平台上整体上市.

"我们块头太大,产业链太全,整体上市,股市上很难处理,概念不清晰."他指出,中航科工将会负责集团旗下航空产业的整合,希望它能在母公司层面实现得到资本市场认可的筹资能力.

目前中航工业集团旗下有23家上市公司,分别在A股和H股市场上市.近年来,集团已进行一系列重组,总体策略是分板块上市,例如军民用飞机板块、通用飞机板块、直升机板块、航空电子板块、航空机电板块等.

中航科工则是集团旗下航空产业的投资控股子公司,目前已直接或间接拥有中航光电(002179.SZ),中航电子(600372.SS),洪都航空(600316.SS)和哈飞股份(600038.SS)四家A股公司控股权.

未纳入中航科工的航空产业A股公司包括成发科技(600391.SS)、中航动控(000738.SZ)、航空动力(600893.SS)和西飞国际(000768.SZ).前三家A股公司拥有同一个间接控制人--中航发动机控股公司,後者是中航工业集团全资子公司.

林左鸣还指出,中航工业集团覆盖全部的航空产业链,而国际同行类似波音(BA.N)和空中客车都不做发动机及航空电子,机电系统等业务,而且还有一些非航空业务,例如地产,汽车,商场,短期内不适合将所有资产整合进一个平台内.公司考虑将非航空业务整合进另一家H股公司--中国航空工业国际(0232.HK).

中航科工今年3月完成H股增发,筹资11.8亿港元,主要用途就是用於潜在的收购.空客母公司欧洲宇航防务集团(EADS)持有中航科工5%股权.

林左鸣稍早还预计,今年中航工业集团预计营收突破3,000亿元人民币,利润100多亿元.

中航工业集团由原中国航空工业第一、第二集团公司重组整合而成.其2011年营业收入同比增长23%,至2,581亿元;实现利润122亿元,扣除不可比因素後同比增长18.8%.(完)

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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