AIG执行长称伊坎提出的分拆计划“在财务上不合理”

11月4日 - 路透11月3日 - 美国国际集团(AIG)(AIG.N)执行长Peter Hancock周二回应投资大亨伊坎上周提出的分拆建议时表示，分拆该公司“在财务上不合理”。

伊坎曾致函Hancock，敦促他把AIG的寿险和抵押贷款保险业务分拆上市，采取更激进的成本削减举措，并提高股东回报。

伊坎说，这样做将可向股东返还更多现金，并帮助AIG甩掉作为系统重要性金融机构(SIFI)的监管负担，这类公司要有更高的缓冲资本水平。

AIG股价自伊坎上周三抛出提议以来累计上涨了4.6%，但周二挫跌逾4%，部分原因是第三季度营业利润大幅下滑。

“我们当然将与(伊坎)见面，进一步说明我们的结论，并给他机会详述自己的看法，”Hancock说。

Hancock告诉CNBC，他准备周四与伊坎见面。他还说，分拆公司在税收方面不利。

AIG周一公布，第三季度营业利润下滑了60%，因其除了一个保险业务外，其他业务获利均下降，且市场动荡也影响其投资表现。

该股周二收盘报60.96美元，跌4.3615%。(完)