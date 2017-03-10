焦点：美国国际集团CEO因业绩惨淡辞职 继任人选尚不明朗

路透3月9日 - 美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四称，首席执行官(CEO)Peter Hancock将卸任。在集团业绩表现不尽人意、令股东和董事会大失所望后，他作出了辞职的决定。

Hancock现年58岁，在继任人选被提名之前他仍将担任CEO。Hancock及集团主席Douglas Steenland均未在联合声明中提及谁将是继任者。

“没有了股东对我继续担任领导的全力支持，长期的不确定性可能破坏我们已取得的进步，恐将有损保户、员工、监管者、持债者及股东的利益，”Hancock称。

AIG第四大股东美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)对Hancock离任表示高兴：“我们完全支持AIG董事会今天采取的行动，”他发推文说道。

AIG股价周四在纽约市场收跌0.4%报63.21美元，市值不足公司宣称资产价值的85%。

伊坎在2015年开始买进该股时曾大力鼓吹将AIG一分为三。但公司转而着手一项Hancock制定的两年期重整计划，该计划打算向股东返还250亿美元。公司称，去年向股东返还资本共计131亿美元。

Steenland表示，董事会仍承诺实施该计划。

根据2016年AIG的股东委托文件，Hancock可能获得2,040万或是3,150万美元的退职金，这要取决于董事会是否认定他离职理由“充分”。

**外部人选**

自2014年Hancock入主公司以来，许多原本是出任执行长明显人选的AIG长期高管纷纷离开。当AIG在2月14日用一份严重亏损的第四季财报震惊华尔街之后，分析师曾经提出过有可能的几个外部人选。

其中一位是John Doyle，他在AIG任职数十年，之后到保险公司威达信集团(Marsh & McLennan)负责管理经纪业务。

可能的人选还包括Hamilton Insurance Group的执行长Brian Duperreault，他曾在2008年金融危机后负责整顿威达信集团。另外，威达信现任执行长Daniel Glaser，以及保险公司Arch Capital Group执行长Constantine Iordanou也是可能的人选。

这些执行长要么不愿置评，或者尚未立即取得联系。

数位AIG董事会成员也有保险业领导层经历。

分析师称，重要的是下任执行长能牢牢把控AIG在财产保险方面的问题，这些问题给业绩带来了严重拖累。

下任执行长将是12年内AIG的第六任执行长，将肩负继续执行AIG剥离资产和降低风险敞口的重任。大约九年前，AIG在2008年金融危机期间接受了1,820亿美元的政府救援。

尽管Hancock拒绝拆分AIG的要求，但他在任上却完成或宣布了17笔交易，总共让公司资产缩减了130亿美元。年底时AIG的总体资产负债表规模为4,980亿美元，不到2007年底时的一半。

收缩资产负债表对AIG非常重要。该公司现在被美国政府列为具有系统重要性的金融机构，因此必须持有更多资产和受到更严格的监管。伊坎要求拆分AIG，就是为了让它摆脱这种处境。(完)