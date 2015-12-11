美国国际集团首席财务官等四高管在管理层巨震中离开公司

路透12月10日 - 美国国际集团 (AIG.N)包括首席财务官在内的四名高管将在管理层巨震中离开这家保险公司，此番人事变动主要是为了简化公司运营、削减成本。

当前美国国际集团首席执行官Peter Hancock和维权投资者伊坎(Carl Icahn)之间的关系越来越紧张，因伊坎在10月份时提出让公司一分为三，但Hancock立即拒绝了这一建议。

美国国际集团的成本架构依然是投资者担心的一个缘由。由于养老基金蜂拥进入该行业谋求高收益，商业地产保险和灾害保险方面的保费下降，打击了美国国际集团的承保业务。

美国国际集团曾表示，管理开支和减少结构性成本是重点。美国国际集团目前的目标是将高管减少23%。

根据汤森路透数据，伊坎上月披露其持有4,200万股美国国际集团股票，为美国国际集团第五大股东。

记者未能立即联系到伊坎发表评论。伊坎曾表示，他可能会提出在美国国际集团董事会新增加一名董事，该董事可能会应董事会要求接替Hancock担任首席执行官。

根据周四宣布的消息，首席风险官Sid Sankaran将接替首席财务官David Herzog的职位。根据美国国际集团的声明，Herzog将继续担任首席财务官直至提交年报时。

美国国际集团的商业保险负责人John Doyle、亚太业务负责人Jose Hernandez、理赔和运营方面的执行副总裁Eric Martinez也将离开公司。(完)