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国际财经 | 2016年 9月 4日 星期日 15:14 BJT

美国国际集团打算出售中国财险剩余持股筹资1.9亿美元-IFR

路透香港9月3日 - 根据汤森路透旗下IFR周六看到的交易条件清单(term sheet)，美国国际集团(AIG)(AIG.N)正打算藉由出售手中持有的中国财险(2328.HK)剩余持股筹集约1.9亿美元。

清单显示，AIG将出售1.11亿股中国财险股票，底价为每股13.39港元，较中国财险最新股价贴水0.5%。

过去两年AIG持续减持中国财险股票，在周六交易之前已经通过售股筹得约26亿美元。AIG是在中国财险于2003年在香港进行首次公开上市(IPO)之前取得这些股票的。

目前无法取得AIG及中国财险的评论。(完)

(编译 张明钧; 审校 白云)

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