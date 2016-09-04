美国国际集团打算出售中国财险剩余持股筹资1.9亿美元-IFR

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透香港9月3日 - 根据汤森路透旗下IFR周六看到的交易条件清单(term sheet)，美国国际集团(AIG)(AIG.N)正打算藉由出售手中持有的中国财险(2328.HK)剩余持股筹集约1.9亿美元。
清单显示，AIG将出售1.11亿股中国财险股票，底价为每股13.39港元，较中国财险最新股价贴水0.5%。
过去两年AIG持续减持中国财险股票，在周六交易之前已经通过售股筹得约26亿美元。AIG是在中国财险于2003年在香港进行首次公开上市(IPO)之前取得这些股票的。
目前无法取得AIG及中国财险的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 白云)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数周五升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。