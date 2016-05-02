AIG减持中国财险持股 套现约12.5亿美元--IFR

路透香港5月1日 - 汤森路透旗下IFR周日报导，美国国际集团(AIG)(AIG.N)大量出售中国财险(2328.HK)持股，套现96.8亿港元(12.5亿美元)。

IFR援引知情消息人士的话报导，AIG以每股13.08美元出售约7.4亿股。该价格接近指导价区间的低端。IFR补充称，大部分股票被机构投资者买走。

算上这次减持在内，AIG自去年开始通过出售中国财险持股已套现约26亿美元。中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股。

AIG此次售股是今年亚洲最大的大宗交易之一，与此同时，几家欧洲和美国机构也在削减对中国银行业和保险业者的投资。

花旗(C.N)和德意志银行(DBKGn.DE)近几个月均出售在中国的银行所持少数股权。

周六据条款说明书显示，AIG售股指导价区间为每股13.06-13.35港元(1.68-1.72美元)，较周五收盘价折价最高达8%。

据汤森路透数据，完成这笔出售后，AIG在中国财险持股将降至约1.1亿股。条款说明书显示，AIG还同意这些股票有60天的禁售期。

AIG一直在降低对中国财险的投资，去年通过两次减持套现约13亿美元。

据条款说明书，高盛和摩根士丹利是该交易的全球协调人。

AIG未回覆寻求置评的电邮。(完)