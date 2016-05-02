AIG减持中国财险持股 套现约12.5亿美元--IFR

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透香港5月1日 - 汤森路透旗下IFR周日报导，美国国际集团(AIG)(AIG.N)大量出售中国财险(2328.HK)持股，套现96.8亿港元(12.5亿美元)。
IFR援引知情消息人士的话报导，AIG以每股13.08美元出售约7.4亿股。该价格接近指导价区间的低端。IFR补充称，大部分股票被机构投资者买走。
算上这次减持在内，AIG自去年开始通过出售中国财险持股已套现约26亿美元。中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股。
AIG此次售股是今年亚洲最大的大宗交易之一，与此同时，几家欧洲和美国机构也在削减对中国银行业和保险业者的投资。
花旗(C.N)和德意志银行(DBKGn.DE)近几个月均出售在中国的银行所持少数股权。
周六据条款说明书显示，AIG售股指导价区间为每股13.06-13.35港元(1.68-1.72美元)，较周五收盘价折价最高达8%。
据汤森路透数据，完成这笔出售后，AIG在中国财险持股将降至约1.1亿股。条款说明书显示，AIG还同意这些股票有60天的禁售期。
AIG一直在降低对中国财险的投资，去年通过两次减持套现约13亿美元。
据条款说明书，高盛和摩根士丹利是该交易的全球协调人。
AIG未回覆寻求置评的电邮。(完)
(编译 李爽 审校 徐文焰)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。