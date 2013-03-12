美国个股：起诉政府的AIG股东获认集体诉讼资格

路透3月11日 - 一名美国联邦法院法官周一准许了两批美国国际集团(AIG) 股东的集体诉讼资格，这是该公司前首席执行官Maurice "Hank" Greenberg向美国政府索赔250亿美元案的一部分。Greenberg指称美国政府对该公司的救助造成损失。

美国联邦索赔法院法官Thomas Wheeler也任命Greenberg的律师David Boies担任这两起集体诉讼的负责律师。

Greenberg掌控的Starr International Co公司于2011年对美国政府的救助提起诉讼，政府最终的救助规模达到1,823亿美元。Starr International Co曾是AIG的最大股东，持有其12%的股份。

Starr International称，美国政府在获得AIG的79.9%股份之后，在未让股东投票的情况下进行了反向拆股，政府的非法征收行为违反了美国宪法第五条修正案。

据律师Boies估计，数以千计的股东受到了影响，Wheeler表示，“确认为集体诉讼是裁决这些索赔案最有效的方式。”

他表示，这与美国最高法院2011年否决逾100万名沃尔玛 工人的性别歧视集体诉讼不同，因为AIG股东的诉讼是基于“完全一致的政府行为”，而不是“上百万起单个行为”。

这两起集体诉讼中，一批股东为截至2008年9月22日，当时使美国政府获得79.9%股份的信贷协议生效。另一批股东为截至2009年6月30日，他们未获得对反向拆股进行投票的机会。

美国司法部发言人Charles Miller拒绝置评。

AIG在1月9日决定不加入Greenberg的起诉，因为起诉将其从破产边缘拯救回来的政府可能会激起国会和选民的愤怒。

3月1日，AIG从美国财政部买回权证，至此美国政府在该公司不再拥有权益。(完)