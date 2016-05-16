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货币新闻 | 2016年 5月 17日 星期二 05:25 BJT

重发-标题新闻：维权投资人伊坎增持5.2%的AIG股份，处于向后者施压分成三个独立公司的更有利位置

(重发以删去多余代码) 美国国际集团(AIG)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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