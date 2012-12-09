中资财团正洽购AIG旗下飞机租赁分支ILFC的90%股权

* 中资财团拟55亿美元收购ILFC大部分股权

* 财团中包括中国工商银行

* 交易料最早于下周初宣布

路透香港/纽约12月7日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)周五称,包括中国工商银行(ICBC)在内的一个中资财团正就购买AIG旗下飞机租赁公司近悉数股权进行谈判,涉及资金约55亿美元.

一名知悉此事的匿名消息人士称,该交易料最早于下周初宣布.

AIG一直都在希望能够通过首次公开发行(IPO)的方式让旗下飞机租赁部门ILFC上市,但糟糕的市场环境迫使其推迟了此计划.

据此前有关报导,如果进行IPO,对ILFC的估值料在60-80亿美元.

AIG执行长本默切(Robert Benmosche)上月曾表示,正在等待市况好转再推动ILFC上市.

AIG称,正在就出售旗下ILFC的90%股权给中资财团进行谈判,该财团包括新华信托、中国航空产业基金和中国工商银行(1398.HK) (601398.SS)的投资部门.巴克莱(BARC.L)持有新华信托20%的股权.

"谈判进行了相当长时间,"另一名消息人士说.

ILFC发言人拒绝置评.

工行发言人亦拒绝置评.路透尚无法联系到新华信托和中国航空产业基金.

AIG在纽交所收涨2.6%至34.13美元,日内稍早曾触及逾五周来最高.

"我们认为此消息正面,因我们觉得在AIG持续好转之际,出售ILFC是其需要做的最後一笔大交易,"S&P Capital IQ分析师Cathy Seifert在一份研究报告中说.

这笔资金可能来得正当其时.周五稍晚,AIG称预计飓风桑迪导致的税後亏损至少将为13亿美元.AIG还表示,将向其美国财产保险业务分支拨付10亿美元用於帮助弥补损失.

中国此前已显示出购买飞机租赁业务的兴趣.

分析师称,中国倾向於平衡其在空中客车和波音之间的飞机订单,部分是出於政治原因.

据汤森路透数据,中国企业今年发起了总计约513亿美元的海外并购交易,规模为亚洲第二,仅次于日本.

瑞士信贷是此次交易中买方顾问之一,高盛则是AIG顾问之一.(完)

--编译 侯向明;审校 王兴亚

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。