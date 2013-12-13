AIG欲将飞机租赁业务售予AerCap--报道

路透12月13日 -据报导，美国国际集团(AIG)(AIG.N)正在洽谈将旗下喷射机租赁融资事业国际租赁金融公司(ILFC)卖给AerCap Holdings NV (AER.N)。

荷兰AerCap为全球最大的独立飞机租赁公司。报导指出，AerCap可能与其他买家联手买下ILFC。

一组中资企业团队去年与AIG协议，将以42亿美元买下ILFC多数股权，彭博报导称，AIG尚未正式中止这项协议。

ILFC及AIG皆拒绝评论报导。

Airline Economics杂志稍早报导称，AerCap已经“非常接近”买下ILFC业务，根据交易协议，一些机龄较高的飞机将卖给其他租赁公司。

报导指出，这项交易将逆转AerCap与ILFC在2011年的出售案。2011年时，AerCap将旗下Aero Turbine飞机及引擎拆解业务以2.28亿美元卖给ILFC。

“我们听说这项交易已经非常接近敲定，如果敲定，AerCap将成为航空业的重要势力，”报导称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 白云)

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