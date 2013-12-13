AIG欲将飞机租赁业务售予AerCap--报道

现代和起亚将因发动机缺陷在韩召回171348辆汽车
路透首尔4月7日 - 韩国国土交通部周五称，现代汽车和起亚汽车计划在韩国召回171,348辆汽车，因发动机存在缺陷，可能“妨碍安全驾驶”。
路透12月13日 -据报导，美国国际集团(AIG)(AIG.N)正在洽谈将旗下喷射机租赁融资事业国际租赁金融公司(ILFC)卖给AerCap Holdings NV (AER.N)。
荷兰AerCap为全球最大的独立飞机租赁公司。报导指出，AerCap可能与其他买家联手买下ILFC。
一组中资企业团队去年与AIG协议，将以42亿美元买下ILFC多数股权，彭博报导称，AIG尚未正式中止这项协议。
ILFC及AIG皆拒绝评论报导。
Airline Economics杂志稍早报导称，AerCap已经“非常接近”买下ILFC业务，根据交易协议，一些机龄较高的飞机将卖给其他租赁公司。
报导指出，这项交易将逆转AerCap与ILFC在2011年的出售案。2011年时，AerCap将旗下Aero Turbine飞机及引擎拆解业务以2.28亿美元卖给ILFC。
“我们听说这项交易已经非常接近敲定，如果敲定，AerCap将成为航空业的重要势力，”报导称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 白云)
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