ILFC坚信仍将领跑中国飞机租赁市场

《路透晚报》--2月28日
美国总统特朗普正在争取将美国军费开支提高9%，并称此举是“有历史意义的”，即便美国已逐步结束了在伊拉克和阿富汗的主要战事且仍是全球军事实力最强的国家。白宫一名预算官员表示，特朗普在其首份预算提案中，将要求国会把下一财年的国防部开支提高540亿美元，并将非国防开支削减540亿美元，包括大幅缩减对外援助。
路透香港11月5日电---美国国际集团(AIG)(AIG.N)旗下的飞机租赁公司-国际租赁金融公司(ILFC)并没有对越来越多中国本土竞争者的威胁感到担心,称其在中国已取得了"先行者"的优势,目前其订单数量达到逾200架.中国是ILFC最大的单一市场.
随着中国新富阶层的壮大,对航空旅行的需求大幅增长,这给租赁公司带来了大量商机.
ILFC执行长Henri Courpron表示,作为中国市场上最大的飞机租赁公司,其在华机队共有180架飞机.目前其所占市场份额为35%.
根据波音公司的估计,到2013年中国将需要5,260架新飞机,总额达到6,700亿美元,其中约40-50%的新机将来自租赁公司,也就是说未来二十年飞机租赁市场的规模将达到2,680亿美元.
中国市场的本土企业至少有20家,其中许多规模较小,并且是新进者.目前还是包括ILFC和通用电气旗下GE Capital Aviation Services (GECAS)在内的外资企业占据主要地位,外资合占市场份额达到90%.
ILFC目前拥有或管理逾1,000架飞机,并另有239架新型节能飞机(包括波音787s和空客A320neos)的订单.ILFC还有权再购买50架节能飞机.
就算中国市场的新进者订购上述节能飞机,也只能在2018或2019年交付.
Courpron周五对路透表示:"我们拥有率先行动者的优势."
ILFC一直在寻求能够取得增长的领域,并拓展在亚太市场的业务,今年在新加坡和北京设立了办事机构.
"中国是新增飞机的大客户.我们做好了迎接该契机的准备,"一同接受采访的ILFC亚太业务主管David Nixon表示.
**所有人的机会**
过去几年,中国飞机租赁企业雨後春笋般地成长起来,中国工商银行(1398.HK)(601398.SS)、中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)均在2007年设立了融资租赁公司.之後中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)、中国民生银行(1988.HK)(600016.SS)和中国国家开发银行也纷纷设立融资租赁公司.
"空客和波音每年都在交付越来越多的飞机,由租赁公司进行出租的飞机所占比例也在增加,因此大家都有机会,"Courpron说.
他还表示,ILFC准备进行首次公开发行(IPO),因母公司AIG已明确表示ILFC并不是核心业务,并打算慢慢出售全部持股.
Courpron表示,ILFC在等待合适的机会,可能是在2013年,甚至或是2014年.
"由於美国大选的造成的不确定性,目前IPO不是一个有利的时点,"他说.
周四,ILFC公布第三季营业利润为3,900万美元,上年同期则为营业亏损13亿美元,当时计入了一项15亿美元的减损费用和公允价值调整.(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
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