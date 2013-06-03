AIG旗下飞机租赁公司ILFC售予中资财团的交易面临失败风险

路透5月31日 - 一中资财团购买全球大型飞机租赁公司ILFC的计划可能失败，因为ILFC的母公司--美国国际集团(AIG)(AIG.N)周五表示，没有如期收到预缴付款。

根据协议条款，若买方未按时付款，AIG有权取消交易，不过预计AIG不会匆忙作出决定。协议中并未明确规定AIG能否得到某种分手费，以及若存在这一费用，金额是多少。

AIG拒绝置评，暂时未能联系到收购方财团的发言人发表评论。

未按期根据签订的协议支付款项十分不同寻常。银行业人士和律师表示，这凸显出当财团中的投资者对于交易如何进行，以及每一方的出资金额持有不同看法时，与他们打交道有多么困难。而中国政府的参与则让一切变得更加复杂。

“财团交易通常会引发顾虑，”律师事务所White & Case的并购部门合伙人Morton Pierce支出，“而外国财团的加入则增添了另一个复杂因素。”

AIG在去年12月表示，将以最多48亿美元的价格，出售ILFC最多90%的股权。买卖双方在两周前同意将交易完成最后期限推迟一个月，至6月中旬。

中资财团包括新华信托、China Aviation Industrial Fund以及P3 Investments。中国工商银行(1398.HK)一子公司打算在交易获得监管部门批准后加入进来。

不过根据一位曾在过去几周与多位飞机租赁公司高层有过交流的人士称，这些高管在去年12月刚刚宣布达成该交易时就认为，交易可能无法完成。

“看起来，加入这一财团的投资者并非家喻户晓，也没有多少在西方投资的经验，”这位人士称。他要求匿名，因为并未获得授权对媒体发表评论。(完)

(编译 徐文焰；审校 王洋)

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