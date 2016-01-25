独家：AIG将剥离抵押贷款保险部门--消息人士

路透1月22日 - 据熟悉情况的消息人士透露，美国国际集团(AIG)(AIG.N)已决定剥离抵押贷款保险业务，以化解维权投资者伊坎(Carl Icahn)的攻势。

然而，仅凭剥离该项业务不太可能令伊坎满意，后者呼吁AIG分拆为三大块业务。抵押贷款业务在AIG 2015年前九个月的税前营业利润中占比7.4%，营收为7.91亿美元。

AIG预计将于周二讨论该业务的前途问题，届时该公司将公布策略计划。消息人士曾表示，该公司将部分剥离该项资产。这意味着AIG股东仅会获得剥离出去的业务的部分股权，其余股权仍由AIG持有。

消息人士称，该公司周二料还将发布出售Advisor Group部门、以及其他旨在赢得股东支持的一系列举措的最新进展。

但消息人士提醒，业务剥离细节仍在最后敲定当中，并且因为此事保密而要求匿名。

“AIG继续采取措施收窄业务范围，改善财务表现，并向股东返还资本。AIG保持与股东的积极对话，其中也包括伊坎，”该公司在电邮声明中表示。(完)