独家：AIG将剥离抵押贷款保险部门--消息人士

专访：2017年日本政府退休基金GPIF将提高私募股权及基建投资
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
路透1月22日 - 据熟悉情况的消息人士透露，美国国际集团(AIG)(AIG.N)已决定剥离抵押贷款保险业务，以化解维权投资者伊坎(Carl Icahn)的攻势。
然而，仅凭剥离该项业务不太可能令伊坎满意，后者呼吁AIG分拆为三大块业务。抵押贷款业务在AIG 2015年前九个月的税前营业利润中占比7.4%，营收为7.91亿美元。
AIG预计将于周二讨论该业务的前途问题，届时该公司将公布策略计划。消息人士曾表示，该公司将部分剥离该项资产。这意味着AIG股东仅会获得剥离出去的业务的部分股权，其余股权仍由AIG持有。
消息人士称，该公司周二料还将发布出售Advisor Group部门、以及其他旨在赢得股东支持的一系列举措的最新进展。
但消息人士提醒，业务剥离细节仍在最后敲定当中，并且因为此事保密而要求匿名。
“AIG继续采取措施收窄业务范围，改善财务表现，并向股东返还资本。AIG保持与股东的积极对话，其中也包括伊坎，”该公司在电邮声明中表示。(完)
(编译 徐文焰；审校 杜明霞)
路透香港1月19日 - 日本政府退休金投资基金(GPIF)计划在聘请外部管理公司操盘后，2017年将提高在私募股权及基建项目的投资。GPIF为全球最大退休基金，管理资产规模为1.16万亿美元。
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商务部声明称，最终确认江阴兴澄特种钢铁有限公司的产品倾销幅度为68.27%，“由于中方企业普遍不配合调查”，这宗调查只有江阴兴澄应诉。