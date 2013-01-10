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市场报道 | 2013年 1月 10日 星期四 08:12 BJT

美国个股: 面对公众愤怒声讨,AIG称不参与起诉政府救援条款

AIG执行长Bob Benmosche在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时称,最终公众必须信任该公司.

Benmosche表示,"AIG拿了这些钱,还想反过来起诉政府,这是社会所不能接受的."

AIG称,该公司既不会参与Starr的赔偿起诉,也不会允许Starr代表AIG这么做.这为Greenberg与AIG之间的新法律纠纷打下了基础.

AIG可能起诉政府的想法触动了公众的神经.公众通过互联网发泄不满,认为该公司厚颜无耻.据Topsy Analytics表示,周二Twitter中提到AIG的次数增加了逾50倍.

AIG股价上涨0.3%,收报35.76美元.2011年该公司市值蒸发一半,但随后在2012年增长逾50%,因其展现稳定的获利能力.(完) (编译 王翔琼; 审校 张涛)

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