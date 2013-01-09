AIG可能参与诉讼 指责政府救助协议条款不公

路透纽约/华盛顿1月8日 - 保险业巨头美国国际集团(AIG)(AIG.N)周二表示,可能会参与一宗宣称政府救助条款不公平的诉讼;此举招致美国国会议员的愤怒声讨.AIG在2008年接受了政府救助后才转危为安.

一名主要民主党国会议员将针对政府救助协议条款的指责斥为"全是胡说八道".前纽约州首席检察官斯皮策称该诉讼"是对公众的侮辱".斯皮策在任时曾对AIG展开调查.

白宫不愿就该诉讼案的前景置评,但对1,820亿美元的救助行动进行了辩护.

与此同时,新当选的参议员Elizabeth Warren称AIG的言论"无耻",并表示AIG不应该"恩将仇报".华尔街担心,Warren可能会成为参议院金融委员会中的难缠人物.

AIG在周二晚间发布的一份声明中表示,对于前执行长Hank Greenberg及其控股公司Starr International发出的加入诉讼请求,该公司不得不予以考虑.Greenberg针对救助给其造成的损失提出诉讼,并希望AIG加入此案,指控政府救助条款"过分苛刻".

AIG此举令人大为错愕,因为该公司刚刚在电视上高调打出"感谢你,美国"的广告,借以向施以援手的公众表达感激之情,而且就在因为这宗官司遭受抨击的时候,周二还将这个广告放到了Twitter.

"AIG已经用利润向美国偿还了债务,而且我们对美国人民说感谢的时候是真心的."执行长Bob Benmosche在一份声明中称.

"与此同时,董事会对公司和股东负有责任和法律义务,因此需要考虑对我们提出的要求,并作出公平、合理和及时的回应."他说.

Benmosche表示,AIG预计"将在未来几周内"作出决定.

Greenberg指控纽约联邦储备银行以牺牲AIG股东的代价来动用救助金拯救华尔街银行,且对最初给AIG的贷款收取14.5%的超高利息,扮演了"高利贷"的角色.在AIG几近破产之前,Greenberg的Starr International曾拥有其12%的股份.

AIG称董事会将在周三开会讨论是否加入诉讼,摆在该公司面前的有三个选择:加入Starr寻求索赔;拒绝Greenberg提出的要求并阻止Starr索赔;或是让Starr代表AIG来要求赔偿.

"如果AIG决定加入诉讼,那么无异于一个病人控告医生拯救了他的生命."前美联储银行检查员Mark Williams表示.他目前在波士顿大学金融系任教.

**AIG董事会将开会讨论**

曼哈顿一名联邦法官去年11月驳回了Greenberg的一项诉讼;该案正在上诉.

在标注日期为11月19日的裁定中,法官Paul Engelmayer表示,AIG曾告知法院其将在1月9日召开董事会,讨论是否参与其中一项诉讼,料在月底前作出决定.

一位证券法专家表示,他不相信AIG最终会决定参与诉讼.

"指导董事会行为的所有信托标准都警示不要参与诉讼,"美国杜克大学法学院企业和证券法教授James Cox说,"我认为,AIG插上一脚不会得到任何好处,反而存在巨大风险."

AIG发言人拒绝置评,只是证实董事会将按计划召开会议.此消息最先由纽约时报报导.

**AIG本可选择破产**

纽约联邦储备银行周二表示,对该行损害AIG的指控毫无根据.

"除了向美联储借款,当时AIG董事会还有另一种选择,那就是破产.而破产会使AIG所有股东的股票变得一文不值."纽约联储的一名代表周二称.

美国众议院监督和政府改革委员会资深民主党委员Elijah Cummings承认,AIG董事会有信托责任考虑参与这宗诉讼.但他也表示,该公司在2008年有选择机会,并选择了其所认为的最佳选项.

他在声明中称,"AIG可能起诉政府的想法,对我们国家的纳税人而言,是一种难以置信的侮辱.是纳税人收拾了这家公司的烂摊子."

美国财政部拒绝置评.其已在12月中旬完成了对AIG股票的最终出售.

AIG股价下跌0.8%,收报35.65美元.(完)

(编译 王翔琼; 审校 张涛)

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