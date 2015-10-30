AIG董事讨论分拆或出售旗下抵押贷款保险业务--华尔街日报

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透10月29日 - 据华尔街日报援引知情人士报道，美国国际集团(AIG)(AIG.N)董事会在讨论分拆或出售旗下规模较小的抵押贷款保险业务，最近股东提出的分拆要求给他们带来压力。
投资大亨伊坎(Carl Icahn)周三公布一封信件，建议AIG执行长Peter Hancock将旗下寿险和抵押贷款保险业务分拆上市。
华尔街日报称，相关讨论已经有一段时间了，尚未作出最终决定。
AIG对该报道未予置评。(完)
(编译 王颖；审校 孙茉莉)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。