版本:
中国
国际财经 | 2015年 10月 30日 星期五 10:38 BJT

AIG董事讨论分拆或出售旗下抵押贷款保险业务--华尔街日报

路透10月29日 - 据华尔街日报援引知情人士报道，美国国际集团(AIG)(AIG.N)董事会在讨论分拆或出售旗下规模较小的抵押贷款保险业务，最近股东提出的分拆要求给他们带来压力。

投资大亨伊坎(Carl Icahn)周三公布一封信件，建议AIG执行长Peter Hancock将旗下寿险和抵押贷款保险业务分拆上市。

华尔街日报称，相关讨论已经有一段时间了，尚未作出最终决定。

AIG对该报道未予置评。(完)

(编译 王颖；审校 孙茉莉)

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐