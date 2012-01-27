独家：AIG考虑收购境外保险公司 包括增持友邦保险股份--董事长

路透瑞士达沃斯1月26日电---美国国际集团(AIG.N)董事长Steve Miller周四表示,随着对集团经营改善的信心日增,AIG最终或希望收购一家美国境外保险公司,可能会包括增持友邦保险(1299.HK)股份.

Miller在参加瑞士达沃斯世界经济论坛会议间隙接受采访时表示,可能需要两三年时间才能作出决定,但公司也在考虑其它可能的选择,重建全球寿险业务是合理的.

Miller的发言意味着AIG迎来了重大逆转.AIG在2008年金融危机最肆严重时期曾得美国政府救援,其多数股权至今仍掌握在纳税人手中.自危机爆发以来,AIG的主要思路主要侧重於剥离业务和偿还政府债务上.

尽管这仍是重点,Miller说董事会也一直在考虑一个较长期的策略.

如何处理友邦保险则十分重要,因其对AIG每季财报影响巨大,并且其能够帮助AIG恢复其国际地位.

AIG在2010年秋天在轰动一时的香港IPO中将友邦保险三分之二持股出售.这次资产发售被视为AIG争取重组并令集团得以持续经营过程的里程碑事件.

但剩余的三分之一股权仍给AIG季度业绩造成重大影响,令集团受制於难以预测的香港股市.Miller称这难以承受.

"我不认为我们会一直持有公司三分之一的股份,"Miller说,有两种可能-或者我们沽售手上三分之一的友邦保险股份,将其用於其它企业用途;或者可能我们会想回购一部分股权.(完)

--编译 梁睿雪;审校 李爽

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。