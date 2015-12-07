AIG寻求减持中国财险股份 套现约7.5亿美元--IFR

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--1月20日
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透香港12月7日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，美国国际集团（AIG）(AIG.N)正寻求出售价值7.5亿美元的中国财险(2328.HK)股份。
报导称，AIG按每股16.08-16.38港元出售3.55-3.65亿股财险股份，配售价较财险今天收盘价17.12港元折让4.3-6.1%。AIG并可选择出售额外价值2.5亿美元的财险股份。
中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股至今。
暂时未能获得AIG作出回应。
花旗、高盛及摩根士丹利负责是次股份配售。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
路透1月20日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:15时，1港元=0.8858人民币)
路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。
路透北京1月20日 - 中国商务部贸易救济调查局局长王贺军就美国对华非晶织物等三起反倾销反补贴调查终裁发表谈话称，中方对美方不顾规则、滥用贸易救济措施的做法表示严重关切。中方敦促美方恪守世贸组织相关规则，严格依照调查程序，审慎、合理和有节制地采取贸易救济措施。