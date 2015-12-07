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中国财经 | 2015年 12月 7日 星期一 18:41 BJT

AIG寻求减持中国财险股份 套现约7.5亿美元--IFR

路透香港12月7日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，美国国际集团（AIG）(AIG.N)正寻求出售价值7.5亿美元的中国财险(2328.HK)股份。

报导称，AIG按每股16.08-16.38港元出售3.55-3.65亿股财险股份，配售价较财险今天收盘价17.12港元折让4.3-6.1%。AIG并可选择出售额外价值2.5亿美元的财险股份。

中国财险于2003年在香港上市，AIG自此以战略投资者身份持股至今。

暂时未能获得AIG作出回应。

花旗、高盛及摩根士丹利负责是次股份配售。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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