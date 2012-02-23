AIG第四季录得巨大获利

菲律宾另一轮矿场审查将覆盖勒令关闭及暂停业务的矿场--财长
路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
* 第四季运营每股盈利为0.82美元,市场预估为0.63美元
* 很可能未来几年不需支付收入税
路透2月23日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布,第四季获利198亿美元,此前一会计决定令其释出部分税收优惠带来的价值,因预计未来可能将录得盈利.
此举基本上意味着AIG未来几年将不用为数以百亿美元计的收入缴税,这是金融危机时期该公司录得巨损後的福利.
AIG在会计年度第三季时就表示,在第四季业绩中将决定是否会释出所谓的税务资产价值补贴.
因预计未来该公司可能将持续盈利,AIG遂在第四季释出多数补贴.
同公司寿险业务相关的部分此类补贴尚未释出,因该业务目前尚不确定未来是否盈利.
期内,该公司净利为198亿美元,或每股盈利10.43美元.在运营基础上,该公司每股盈利为0.82美元,分析师预估为0.63美元.(完)
--编译/审校 利棣儿/李军
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路透马尼拉3月3日 - 菲律宾财政部长多明戈斯(Carlos Dominguez)周五称，对菲律宾矿场的另一轮审查最初将覆盖已被该国环保部长勒令关停的23座矿场，以及另外五座被暂停业务的矿场。
环境和自然资源部副部长Maria Paz Luna对记者表示，“这不仅是环境和自然资源部必须考虑的选项之一，也是整个政府必须考虑的一个选项。”(完)
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