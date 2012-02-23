AIG第四季录得巨大获利

* 第四季运营每股盈利为0.82美元,市场预估为0.63美元

* 很可能未来几年不需支付收入税

路透2月23日电---保险商美国国际集团(AIG)(AIG.N)周四公布,第四季获利198亿美元,此前一会计决定令其释出部分税收优惠带来的价值,因预计未来可能将录得盈利.

此举基本上意味着AIG未来几年将不用为数以百亿美元计的收入缴税,这是金融危机时期该公司录得巨损後的福利.

AIG在会计年度第三季时就表示,在第四季业绩中将决定是否会释出所谓的税务资产价值补贴.

因预计未来该公司可能将持续盈利,AIG遂在第四季释出多数补贴.

同公司寿险业务相关的部分此类补贴尚未释出,因该业务目前尚不确定未来是否盈利.

期内,该公司净利为198亿美元,或每股盈利10.43美元.在运营基础上,该公司每股盈利为0.82美元,分析师预估为0.63美元.(完)

--编译/审校 利棣儿/李军

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