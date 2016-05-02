AIG获利连续第三季逊于预期 因对冲基金回报差

路透5月2日 - 美国国际集团(AIG)(AIG.N)公布获利连续第三季逊于预期，因对冲基金回报糟糕，影响到公司的投资收益。AIG正受到投资者的压力，要求公司改善业绩。

AIG是美国以保费计最大的商业保险公司，其股价在周一盘后交易中下跌3.3%。

AIG一直在削减有关对冲基金方面的投资。过去一年市场极度动荡，对冲基金首当其冲受到影响。

一些名声如雷贯耳的对冲基金因为以往业绩骄人，颇受养老基金和特别富裕投资者的青睐，但在2016年第一季却备受打击，部分对冲基金的年初开局为历来最差。

AIG公布疲软业绩的同时，公司还有可能被迫提留更多资本准备金，因监管机构担心那些被认为“大到不能倒的”金融企业。

AIG周二将举行财报公布后的电话会议，投资者将等待听取新的信息。

第一季可归属AIG的营业利润下降54%至7.73亿美元，部分因重组费用1.22亿美元。

每股盈余(EPS)为0.65美元，远低于汤森路透I/B/E/S分析师平均预估的1.00美元。

AIG最大的业务--商业房产和意外保险业务税前获利下滑38.5%至7.2亿美元。该部门净投资收益下降约44%，至5.77亿美元。

AIG股价盘后报54.75美元。

截至周一收盘，该股今年已下跌近9%。(完)