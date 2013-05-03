美股业绩：AIG第一季获利优于预期，财产事故保险业务抢眼

路透5月2日 - 美国国际集团(AIG) 财产事故保险业务第一季录得两年半来首见的承保利润(underwriting profit)，而保费调高带动保费收入增加，且公布亏损减少。

市场对AIG财产事故保险业务转亏为盈期待许久，这协助该公司周四公布的季度获利优于分析师的预期，并推动股价在盘后交易大涨3%。

该保险业务部门上一季的综合比率(combined ratio)为97.3%，为2010年第三季以来首次降至100以下。综合比率若低于100意味着实现承保利润，显示保险商收到的保费要高于付出的理赔金。

“本季首要的事情是综合比率出现改善，” Bernstein Research保险公司分析师Josh Stirling表示。“这是大家关注的事，它们真的有赚到钱。”

AIG财产事故保险部门公布第一季营业利润16亿美元，上年同期为10亿美元。在第一季，财产事故保险承保利润为2.31亿美元，上年同期为承保亏损1.8亿美元。

整体来说，AIG获利下滑35%至19.8亿美元或每股1.34美元，上年同期为30.5亿美元或每股1.71美元。以营业基础来看，AIG每股获利1.34美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师的平均预估为0.87美元。

获利之所以下滑，是和保费收入因外币波动等特殊项目而减少有关。扣除这些因素，净保费较上年同期成长4%。AIG并斥资升级基础建设、技术及人员，使得支出增加。

路透取得该公司发给员工的备忘录显示，执行长本默切(Robert Benmosche)称该季为“强劲的一季”，但称需要进一步的改善。

“今年的首要任务是改善营运基本面并降低成本，”他表示。“无论这是否意味着要降低资本成本、重新建置系统，或者把重心放在各项业务、以及符合公司策略意义的地区市场上，每个方面我们都应该要找出可以改善效率并减少支出的办法。”

对AIG而言，第一季是重要的指标，因为这是第一个美国政府完全退出其纾困相关持股的一季。 (完)