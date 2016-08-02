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市场报道 | 2016年 8月 3日 星期三 07:23 BJT

美股业绩：AIG第二季营业利润超预期，受成本降低提振

AIG截至6月30日第二季净利增至19.1亿美元，或每股盈余1.68美元，上年同期为净利18亿美元，或每股盈余1.32美元。

总成本从30.9亿减少至25.9亿美元。

以营业为基础来看，AIG每股获利0.98美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师平均预估为每股获利0.93美元。

AIG财产事故保险部门经调整的事故年度综合赔付率(accident year combined ratio)从94.6%改善至89.5%。该比率若低于100%，则表明保险商赚取的保费获利要高于其支付的赔偿金。

AIG公布，投资净利下滑，因大宗商品表现低迷，而且受到出售资产以向股东返还资本的影响。

该公司股价周二收报54.14美元。(完) (编译 杜明霞/许娜；审校 龚芳/王丽鑫)

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