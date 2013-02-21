重发-美股业绩: AIG第四季亏损40亿美元,因出售飞机租赁业务

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(重发以修正标题中的错字)
路透2月21日 - 美国国际集团(AIG) 周四报告,第四季亏损40亿美元,因出售飞机租赁业务ILFC,但扣除此项交易的影响,业绩超过分析师预期.
AIG报告,第四季度净亏损40亿美元,合每股亏损2.68美元,上年同期为获利215亿美元,合每股盈余(EPS)11.31美元.
该公司营业利润为2.9亿美元,合每股0.20美元.飓风桑迪来袭后的季度,AIG录得13亿美元的税后亏损.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计AIG第四季每股亏损0.08美元.
业绩公布后,AIG股价在周四盘后交易中劲扬2.5%.(完)
(编译 母红; 审校 于春红)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。