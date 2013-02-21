重发-美股业绩: AIG第四季亏损40亿美元,因出售飞机租赁业务

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路透2月21日 - 美国国际集团(AIG) 周四报告,第四季亏损40亿美元,因出售飞机租赁业务ILFC,但扣除此项交易的影响,业绩超过分析师预期.

AIG报告,第四季度净亏损40亿美元,合每股亏损2.68美元,上年同期为获利215亿美元,合每股盈余(EPS)11.31美元.

该公司营业利润为2.9亿美元,合每股0.20美元.飓风桑迪来袭后的季度,AIG录得13亿美元的税后亏损.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师平均预计AIG第四季每股亏损0.08美元.

业绩公布后,AIG股价在周四盘后交易中劲扬2.5%.(完)