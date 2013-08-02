美股业绩：AIG公布第二季财报优于预期，且2008年获救助以来首次获利

* 第二季每股营业利润1.12美元，分析师预估为0.85美元

* 净利增加17%

* 宣布季度派息为每股0.10美元

* 宣布回购10亿美元股票

* 盘后交易股价大涨6%

路透8月1日 - 美国国际集团(AIG) 公布2008年获得救助以来首次取得季度获利，同时宣布派息和股票回购。这推动该股在盘后交易中劲扬6%。

AIG公布的季度获利轻易地超过华尔街预估，同时宣布季度派息为每股0.10美元，并至多回购10亿美元股票。五年前那场危机中，AIG差点因衍生品投资而彻底毁了。

“季度派息加之股票回购明显说明AIG在那场抵押贷款危机之后所取得的成绩，”Macquarie Equities Research分析师Amit Kumar在给路透的一份电邮中指出。

该公司的财产保险部门也取得强劲增长，说明在备受期待的业绩好转后，获利能力有望继续改善。

AIG自2008年获得美国首笔救助资金后一直没有派息。其救助资金规模最后超过了1,800亿美元，今年初才全部还清。

AIG称，截至周四，旗下飞机租赁部门国际租赁金融公司(ILFC)的出售尚未完成。

AIG第二季净利增至27.3亿美元，或每股盈余(EPS)1.84美元，上年同期则分别为23.3亿和1.33美元。

该公司营业利润为每股1.12美元，超过汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的每股0.85美元。