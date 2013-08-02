美股业绩：AIG公布第二季财报优于预期，且2008年获救助以来首次获利

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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* 第二季每股营业利润1.12美元，分析师预估为0.85美元
* 净利增加17%
* 宣布季度派息为每股0.10美元
* 宣布回购10亿美元股票
* 盘后交易股价大涨6%
路透8月1日 - 美国国际集团(AIG) 公布2008年获得救助以来首次取得季度获利，同时宣布派息和股票回购。这推动该股在盘后交易中劲扬6%。
AIG公布的季度获利轻易地超过华尔街预估，同时宣布季度派息为每股0.10美元，并至多回购10亿美元股票。五年前那场危机中，AIG差点因衍生品投资而彻底毁了。
“季度派息加之股票回购明显说明AIG在那场抵押贷款危机之后所取得的成绩，”Macquarie Equities Research分析师Amit Kumar在给路透的一份电邮中指出。
该公司的财产保险部门也取得强劲增长，说明在备受期待的业绩好转后，获利能力有望继续改善。
AIG自2008年获得美国首笔救助资金后一直没有派息。其救助资金规模最后超过了1,800亿美元，今年初才全部还清。
AIG称，截至周四，旗下飞机租赁部门国际租赁金融公司(ILFC)的出售尚未完成。
AIG第二季净利增至27.3亿美元，或每股盈余(EPS)1.84美元，上年同期则分别为23.3亿和1.33美元。
该公司营业利润为每股1.12美元，超过汤森路透I/B/E/S调查分析师平均预估的每股0.85美元。
AIG股价周四在纽约证交所常规交易时段收报47.07美元，今年迄今涨幅达30%左右。该股盘后交易中一度触及两年高位49.90。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业