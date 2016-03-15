美国金融：AIG部门将付950万美元，了结引导客户购买较贵基金类别指控

路透3月14日 - 美国证券监管部门周一表示，美国国际集团(AIG) 旗下三个部门将支付逾950万美元了结一宗指控。指控声称这些部门为了赚取更多费用，引导客户购买较昂贵的共同基金类别。

美国证券交易委员会(SEC)表示，这三个部门--Royal Alliance Associates、Sagepoint Financial和FSC Securities Corp总计获得了逾200万美元的额外费用。SEC还称，这些部门并未向客户披露存在利益冲突。

AIG一位发言人称，该公司的顾问团乐见该案达成和解。SEC称，该案涉及的企业全都未承认或否认其调查结果。该案针对包括2012至2014年间发生的事件。

“我们配合SEC的调查，同时致力于更好地解决此问题，”AIG发言人称。