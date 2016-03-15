美国金融：AIG部门将付950万美元，了结引导客户购买较贵基金类别指控

中国个股：乐视网周四临时停牌，因媒体报导有待澄清
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
路透3月14日 - 美国证券监管部门周一表示，美国国际集团(AIG) 旗下三个部门将支付逾950万美元了结一宗指控。指控声称这些部门为了赚取更多费用，引导客户购买较昂贵的共同基金类别。
美国证券交易委员会(SEC)表示，这三个部门--Royal Alliance Associates、Sagepoint Financial和FSC Securities Corp总计获得了逾200万美元的额外费用。SEC还称，这些部门并未向客户披露存在利益冲突。
AIG一位发言人称，该公司的顾问团乐见该案达成和解。SEC称，该案涉及的企业全都未承认或否认其调查结果。该案针对包括2012至2014年间发生的事件。
“我们配合SEC的调查，同时致力于更好地解决此问题，”AIG发言人称。
SEC表示，该机构一直在调查与某些共同基金类别相关利益冲突与披露有关的利益冲突问题。(完) (编译 许娜；审校 张若琪)
路透上海1月19日 - 据深圳证交所网站，创业板龙头股乐视网 周四临时停牌，因公共传媒出现有关乐视网的信息，或会影响公司股价，公司将通过指定媒体刊登澄清公告。
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)