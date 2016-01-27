美国国际集团将拆分抵押贷款保险部门并裁员

路透1月26日 - 美国国际集团(AIG)(AIG.N)称，将拆分其抵押贷款保险部门、裁员并出售其经纪交易商网络，这是其对股东承诺进行大举改革以阻止维权投资者伊坎(Carl Icahn)拆分提议所采取的部分举措。

美国国际集团周二在一份声明中称，其计划在未来两年内削减16亿美元成本，并向股东提供至少250亿美元回报。

美国国际集团在另一份文件中称，已经冻结养老金计划，“1,400名高级雇员”中将有约300人离职。该公司还计划今年进一步裁员。

该公司股价收升近1%至55.91美元。美国国际集团是以保费计美国最大的商业保险商。

由于整个行业商业不动产和意外保险费率已经触底，打击了承销，投资者因此担心美国国际集团的成本结构。

公司执行长Peter Hancock与伊坎之间的紧张关系加剧，因伊坎一再建议将该公司一分为三，这一想法遭到Hancock的拒绝。

反之，AIG则称计划通过剥离来精简业务，包括将其独立经纪交易商网络AIG Advisor Group售予Lightyear Capital LLC和PSP Investments。

AIG今年年中还将出售最高19.9%的United Guaranty Corp股份，迈向脱手该业务的第一步。

AIG表示将整顿运营架构，使其更容易将部分商务或消费者业务公开上市，或若是那些业务表现欠佳，则将之出售。

AIG在2008年的濒临倒闭和之后政府的伸援，让监管机构认为有部分非银行业者也在“太大而不能倒”的行列。

拆分公司将消除监管重担。华尔街日报10月时报导称，伊坎也认为这将使AIG返还200亿美元资本给股东，而不会影响信用评级。

非执行董事长Douglas Steenland在声明稿中仍坚守AIG的立场，称“近期内的全面分拆将减损、而非提高股东价值”。

无法立即连络上伊坎置评。他11月时透露持有AIG的3.4%股权，根据汤森路透数据，这让伊坎成为AIG的第五大股东。(完)