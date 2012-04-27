巴克莱及德意志银行赢得美国AIG有毒资产竞标案

机构投资者加码新兴市场基建设施曝险仓位 以期拉高收益
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透4月26日电---巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)周四在激烈竞标中胜出,赢得美国政府在2008年纾困美国国际集团(AIG)时取得的有毒资产组合.
美国联邦储备委员会(FED,美联储)宣布,选定由巴克莱及德意志银行购买两项庞大的担保债务凭证(CDO),包括面值达75亿美元的大批商业抵押债券.
这些CDO是拖垮AIG的原因之一,不久前还被视为是和引爆金融危机的次贷产品同类的有毒资产.
不过以目前的低利率水平,即使是这些CDO标的中最差的抵押债券,现在对投资人也颇具吸引力,这是华尔街主要银行几乎全部参与竞标的原因.
巴克莱和德意志银行打败两大银团,其中一个银团包括了美银、摩根士丹利及野村,另一银团则有花旗集团、高盛和瑞士信贷.
美联储并未公布得标者将支付的金额,但据普遍估计这些资产单位标价可能约为60美分.
根据Amherst Securities的商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)分析师报告称,这两家银行出价可能高於65.6美分,显示他们为债券支付了全额市价.(完)
--编译 李婷仪;审校 程琳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月20日 - 周一出炉的年度调查显示，机构投资者增持新兴市场基础建设的曝险仓位，以谋求更佳的收益，值此之际激烈的竞争已推高发达市场的价格。
路透香港2月20日 - 研调公司格林威治联营(Greenwich Associates)所做的一项调查显示，流入固定收益上市交易基金(ETF)的资金正快速增长，因亚洲机构投资者刻意增加对这类产品的投资。
路透巴西利亚2月17日 - 周五公布的路透调查显示，巴西央行下周很可能维持降息步伐不变，尽管最近巴西雷亚尔升值导致一些投资者押注该国央行以更大幅度降息。