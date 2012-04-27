巴克莱及德意志银行赢得美国AIG有毒资产竞标案

路透4月26日电---巴克莱(BARC.L)及德意志银行(DBKGn.DE)周四在激烈竞标中胜出,赢得美国政府在2008年纾困美国国际集团(AIG)时取得的有毒资产组合.

美国联邦储备委员会(FED,美联储)宣布,选定由巴克莱及德意志银行购买两项庞大的担保债务凭证(CDO),包括面值达75亿美元的大批商业抵押债券.

这些CDO是拖垮AIG的原因之一,不久前还被视为是和引爆金融危机的次贷产品同类的有毒资产.

不过以目前的低利率水平,即使是这些CDO标的中最差的抵押债券,现在对投资人也颇具吸引力,这是华尔街主要银行几乎全部参与竞标的原因.

巴克莱和德意志银行打败两大银团,其中一个银团包括了美银、摩根士丹利及野村,另一银团则有花旗集团、高盛和瑞士信贷.

美联储并未公布得标者将支付的金额,但据普遍估计这些资产单位标价可能约为60美分.

根据Amherst Securities的商业不动产抵押贷款支持证券(CMBS)分析师报告称,这两家银行出价可能高於65.6美分,显示他们为债券支付了全额市价.(完)

--编译 李婷仪;审校 程琳

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