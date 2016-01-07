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国际财经 | 2016年 1月 7日 星期四 15:59 BJT

中国官媒称亚投行料于6月召开首次年度会议

路透北京1月7日 - 《中国日报》周四援引中国财政部未具名官员报道称，亚投行料于6月召开首次年度会议。

报道指出，亚投行的理事们可能在北京开会，但会议地点尚未最终敲定。亚投行理事通常是该行成员国的财政部长。

《人民日报》本周早些时候援引亚投行侯任行长金立群报道称，亚投行今年料投资100-150亿美元，二季度将开始发放贷款。

亚投行将为能源和环保等领域的项目提供贷款，并为欠发达地区的基础设施建设提供支持。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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