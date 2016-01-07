中国官媒称亚投行料于6月召开首次年度会议

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透北京1月7日 - 《中国日报》周四援引中国财政部未具名官员报道称，亚投行料于6月召开首次年度会议。
报道指出，亚投行的理事们可能在北京开会，但会议地点尚未最终敲定。亚投行理事通常是该行成员国的财政部长。
《人民日报》本周早些时候援引亚投行侯任行长金立群报道称，亚投行今年料投资100-150亿美元，二季度将开始发放贷款。
亚投行将为能源和环保等领域的项目提供贷款，并为欠发达地区的基础设施建设提供支持。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。