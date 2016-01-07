中国官媒称亚投行料于6月召开首次年度会议

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月7日 - 《中国日报》周四援引中国财政部未具名官员报道称，亚投行料于6月召开首次年度会议。
报道指出，亚投行的理事们可能在北京开会，但会议地点尚未最终敲定。亚投行理事通常是该行成员国的财政部长。
《人民日报》本周早些时候援引亚投行侯任行长金立群报道称，亚投行今年料投资100-150亿美元，二季度将开始发放贷款。
亚投行将为能源和环保等领域的项目提供贷款，并为欠发达地区的基础设施建设提供支持。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。