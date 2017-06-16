亚投行批准汤加、阿根廷和马达加斯加三个意向成员加入

东芝称愿意与西部数据就出售芯片部门争端进行洽商
路透东京6月23日 - 日本东芝表示，愿意与西部数据就双方因东芝出售旗下芯片部门而起的争端进行洽商。
路透北京6月16日 - 亚洲基础设施投资银行周五宣布，银行理事会批准新一批三个意向成员加入，成员总数增至80个。此次批准的三个意向成员分别是汤加、阿根廷和马达加斯加。
新华社报导，按照相关程序，意向成员获批加入亚投行后，还需完成国内法定程序并将首笔资本金缴存银行，之后才能成为正式成员。
“整合基础设施建设，加强亚洲和其他地区连通，将给全球经济带来‘深远益处’，期待新成员在正式加入之后发挥作用。”亚投行行长金立群的话称。
2016年初亚投行成立时共有57个创始成员国，今年3月宣布接纳13个新成员，5月又批准了七个意向成员加入，成员总数扩大到77个。
亚投行副行长丹尼·亚历山大表示，各方对亚投行有着浓厚兴趣，亚投行的大门继续向将于今年晚些时候加入的新成员开放。
亚投行第二届理事会年会16日至18日在韩国济州岛举行。（完）
(发稿 沈燕; 审校 乔艳红)
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