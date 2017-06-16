亚投行批准汤加、阿根廷和马达加斯加三个意向成员加入

路透北京6月16日 - 亚洲基础设施投资银行周五宣布，银行理事会批准新一批三个意向成员加入，成员总数增至80个。此次批准的三个意向成员分别是汤加、阿根廷和马达加斯加。

新华社报导，按照相关程序，意向成员获批加入亚投行后，还需完成国内法定程序并将首笔资本金缴存银行，之后才能成为正式成员。

“整合基础设施建设，加强亚洲和其他地区连通，将给全球经济带来‘深远益处’，期待新成员在正式加入之后发挥作用。”亚投行行长金立群的话称。

2016年初亚投行成立时共有57个创始成员国，今年3月宣布接纳13个新成员，5月又批准了七个意向成员加入，成员总数扩大到77个。

亚投行副行长丹尼·亚历山大表示，各方对亚投行有着浓厚兴趣，亚投行的大门继续向将于今年晚些时候加入的新成员开放。

亚投行第二届理事会年会16日至18日在韩国济州岛举行。（完）