澳洲已准备好加入亚投行 但要求明确管理权

路透悉尼3月25日 - 澳洲总理阿博特周三称，澳洲“已准备好并真正愿意”加入中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB，亚投行)，但在做出正式决定前希望弄清中国将在亚投行拥有多少权力。

澳洲媒体Fairfax Media援引政府消息人士的话称，联邦内阁已经同意澳洲就加入AIIB签署一份“谅解备忘录”。

澳洲、韩国和日本缺席亚投行的局面引人侧目，但美国已警告相关国家不要加入亚投行。尽管美国表示担忧，但其盟友英国、法国、德国和意大利在本月均已宣布将加入亚投行，使奥巴马政府不得不重新评估其立场。

虽然澳洲是美国在亚洲势力布局的关键组成部分，但澳洲也接近加入亚投行。

“我们绝对准备好加入一个透明管理、明确责任归属、由理事会做出重大决定的真正多边组织。”阿博特对记者表示。

“重大决定是由理事会做出，以及这将是一个多边组织，而不是由任何一国控制，这对我们确实是最重要的事，”他在首都坎培拉的记者会上称。

阿博特称已经和美国总统奥巴马及日本首相安倍就此事进行了讨论，并可能继续和他们进行协商。

澳洲国库部长霍基对澳洲的中国商业协会表示，亚投行将促进区域内更好的基础设施发展和经济增长，必须在治理良好的亚投行中，确保澳洲的最大利益。

“如果设计良好，亚投行可以在解决区域基础设施需求方面扮演关键角色，为了完成上述任务，我们需要一个强有力并管理良好的亚投行，”他说。

“亚投行现在仍是起步阶段，但中国到目前为止已经在管理上取得了很大的进展，提议中的管理安排将仿效国际最佳作法。”(完)

(编译 秦德兴; 审校 蔡美珍)

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