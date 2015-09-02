独家：亚投行放贷条件低于世行 计划年底前开始运作--消息

图为日元、美元和人民币现钞。 REUTERS/Truth Leem

路透北京9月2日 - 消息人士透露，中国主导成立的全球性开发银行--亚洲基础设施投资银行(AIIB)的贷款条件将少于世界银行。中国寻求改变全球发展金融那些不成文的规定。

四位知情消息人士称，AIIB将要求项目合法透明，保护社会和环境利益，但不会要求借款方通过私有化或放松管制来换取贷款。

AIIB不会坚决主张世界银行提议的一些自由市场经济政策，可能是为了避免像其他国际性银行招致的一些批评。一些人称，其他国际性银行对借款方强加不合理的要求。

这可能也有助于强化中国在AIIB的影响力，而且反映了中国对西方国家提倡的自由市场政策的优点持怀疑态度。

“私有化不会成为贷款的条件，”一位熟悉亚投行内部讨论的消息人士说，但他拒绝具名，因未获得公开谈论此事的授权。

“放松监管也不大可能成为条件之一，”他补充说。“亚投行将会以每个国家自身的条件作为出发点，不会从外部去强迫其他国家这样做或那样做。”

暂无法获得亚投行对这篇报导的评论。

一位来自某开发银行的银行家说，降低对自由市场的关注度将使亚投行有更大自由去推进项目。这位银行家亦拒绝具名。

比如说，为一个水处理厂提供融资的开发银行可能要求提高处理水的价格，以便回收成本，即便当地的条件并不适合提价。

而从另一方面，他表示，亚投行也许会避免提价，而依赖其它融资来源，比如政府补贴，来支应成本。

消息人士称，亚投行的目标是让项目的内部审查和风险评估系统较其它机构更为简化，以压低成本和减少繁琐的程序。

据一位知情人士称，一方面，亚投行料将不会和其他开发银行那样，为了让各方进行尽职调查而将部分项目的审批推迟几个月。

亚投行将仅设几个办事处，员工人数也只有500-600人，约分别为亚开行和世行员工人数的六分之一和5%，以将成本降至最低。

**至少要盈亏平衡**

两位知情人士称，亚投行最初会将重点放在确保信用评级上，表明该行将采取较为谨慎的态度。该行的初始资本金为1,000亿美元。

但据三名知情人士称，以后亚投行会提供优惠贷款，而且不会仅限于为港口建设和水、能源和交通项目融资，还会为健康和教育等政策项目融资。

一位知情人士称，亚投行还会扩大贷款对象，为非洲项目融资。非洲国家已游说亚投行在该地区展开工作。

上述三位知情人士说，为了在年底的截止日期前开始运营，亚投行已聘请了由前亚开行和世行银行家组成的团队，并参考亚开行和世行的做法来起草自己的运营手册。(完)

(编译 李爽/白云/汪红英；审校 杜明霞/郑茵/白云)

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