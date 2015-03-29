背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

泽熙投资徐翔操纵市场案一审宣判 被判五年六个月徒刑并处罚金
路透北京1月23日 - 中国私募基金重量级人物--泽熙投资管理有限公司总经理徐翔操纵市场案今日进行一审宣判，青岛市中级人民法院判决被告人徐翔、王巍、竺勇犯操纵证券市场罪，分别被判处有期徒刑五年六个月、有期徒刑三年、有期徒刑二年缓刑三年，同时并处罚金。
路透北京3月29日 - 中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行AIIB），并已向中方提交了书面确认函。
欧洲国家卢森堡、英国和瑞士近日正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国达30个。
目前亚投行创始成员国及申请国动态如下：
国家 所属地域 成员/申请状态
中国 东亚 意向创始国
蒙古 东亚 意向创始国
韩国 东亚 书面确认申请
小计：3
印度尼西亚 东南亚 意向创始国
马来西亚 东南亚 意向创始国
新加坡 东南亚 意向创始国
泰国 东南亚 意向创始国
越南 东南亚 意向创始国
文莱 东南亚 意向创始国
菲律宾 东南亚 意向创始国
缅甸 东南亚 意向创始国
柬埔寨 东南亚 意向创始国
老挝 东南亚 意向创始国
小计：10
沙特阿拉伯 中东 意向创始国
科威特 中东 意向创始国
约旦 中东 意向创始国
阿曼 中东 意向创始国
卡塔尔 中东 意向创始国
小计：5
澳大利亚 大洋洲 书面确认申请
新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2
印度 南亚 意向创始国
巴基斯坦 南亚 意向创始国
孟加拉国 南亚 意向创始国
尼泊尔 南亚 意向创始国
斯里兰卡 南亚 意向创始国
马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6
英国 欧洲 意向创始国
德国 欧洲 书面确认申请
法国 欧洲 书面确认申请
意大利 欧洲 书面确认申请
瑞士 欧洲 意向创始国
荷兰 欧洲 书面确认申请
奥地利 欧洲 书面确认申请
丹麦 欧洲 书面确认申请
卢森堡 欧洲 意向创始国
小计：9
俄罗斯 欧亚 宣布提出申请
土耳其 欧亚 书面确认申请
格鲁吉亚 欧洲 书面确认申请
哈萨克斯坦 中亚 意向创始国
乌兹别克斯 中亚 意向创始国
坦
塔吉克斯坦 中亚 意向创始国
小计：6
巴西 南美洲 书面确认申请
小计：1
总计：42
（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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