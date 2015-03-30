背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

港交所于前海大宗商品交易中心将是行业标杆 惟开业时间未定--CEO
路透香港5月11日 - 香港交易所行政总裁李小加周四称，于深圳前海的现货大宗商品交易平台--前海联合交易中心（QME）将是国内商品交易的标杆企业，惟开业时间未定，目前需要先把仓储物流等基建做好，并等待行业清理整顿完成。
路透北京3月29日 - 中国财政部周日称，澳大利亚和丹麦正式宣布申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（亚投行AIIB），并已向中方提交了书面确认函。
欧洲国家卢森堡、英国和瑞士近日正式成为亚投行意向创始成员国。截至目前，亚投行意向创始成员国达30个。
目前亚投行创始成员国及申请国动态如下：
国家 所属地域 成员/申请状态
中国 东亚 意向创始国
蒙古 东亚 意向创始国
韩国 东亚 书面确认申请
小计：3
印度尼西亚 东南亚 意向创始国
马来西亚 东南亚 意向创始国
新加坡 东南亚 意向创始国
泰国 东南亚 意向创始国
越南 东南亚 意向创始国
文莱 东南亚 意向创始国
菲律宾 东南亚 意向创始国
缅甸 东南亚 意向创始国
柬埔寨 东南亚 意向创始国
老挝 东南亚 意向创始国
小计：10
沙特阿拉伯 中东 意向创始国
科威特 中东 意向创始国
约旦 中东 意向创始国
阿曼 中东 意向创始国
卡塔尔 中东 意向创始国
小计：5
澳大利亚 大洋洲 书面确认申请
新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2
印度 南亚 意向创始国
巴基斯坦 南亚 意向创始国
孟加拉国 南亚 意向创始国
尼泊尔 南亚 意向创始国
斯里兰卡 南亚 意向创始国
马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6
英国 欧洲 意向创始国
德国 欧洲 书面确认申请
法国 欧洲 书面确认申请
意大利 欧洲 书面确认申请
瑞士 欧洲 意向创始国
荷兰 欧洲 书面确认申请
奥地利 欧洲 书面确认申请
丹麦 欧洲 书面确认申请
卢森堡 欧洲 意向创始国
小计：9
俄罗斯 欧亚 宣布提出申请
土耳其 欧亚 书面确认申请
格鲁吉亚 欧洲 书面确认申请
哈萨克斯坦 中亚 意向创始国
乌兹别克斯坦 中亚 意向创始国
塔吉克斯坦 中亚 意向创始国
小计：6
巴西 南美洲 书面确认申请
小计：1
总计：42
（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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