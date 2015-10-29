亚投行、金砖银行着手酝酿首批项目 备战正式运营

中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透北京10月29日 - 新华社周三晚间报道称，目前金砖银行和亚投行都在为正式运营做准备，首批项目已开始酝酿，其中亚投行下一步投资的项目领域主要会集中在能源、交通、城市建设、物流等方面。
报道援引金砖银行副行长弗拉基米尔·卡兹别科夫在北京举行“构建多元投融资机制，促进亚太区域互联互通”研讨会上透露，预计今年底或明年初各国认缴资本后银行将开始运行，希望明年４月份会有第一批项目出来，目前已获得部分国家的项目申请建议，其希望第一个项目应是绿色节能的。
亚投行筹备工作组副组长陈欢亦在同一场合称，亚投行正按照今年年底宣布开张、明年正式投入运行的时间表在有序推进，目前各项工作进展顺利。
对于下一步投资的项目领域，陈欢说，主要会集中在能源、交通、城市建设、物流等方面，但也不局限于传统领域，也会考虑未来会很赚钱的教育、卫生等领域项目。
中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行于今年6月底正式签署协定，第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。（完）
(发稿 李文科; 审校 曾祥进)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透1月19日 - 维亚康姆(Viacom) 旗下的派拉蒙影片将获得上海电影集团与华桦传媒等两家中企的10亿美元现金投资。寻求成长的派拉蒙影片将因此获得所需的资金与稳定性。
路透香港1月20日 - 香港航运企业--东方海外（国际）有限公司周五公告称，对近日有媒体报道指其他航运公司可能对其附属公司东方海外货柜进行潜在竞投，澄清公司及东方海外货柜未涉及任何与两者有关的竞投。