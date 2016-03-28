金立群：有30个国家正在申请加入亚投行

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透博鳌3月25日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)行长金立群周五表示，亚投行已有57个成员国，目前还有30个国家正在申请加入。
亚投行最初是中国国家主席习近平在不到两年之前提议建立的，已成为中国外交政策最大的成功。
尽管美国反对，但美国的很多盟友--澳洲、英国、德国、意大利、菲律宾和韩国--都已加入亚投行。
中国称亚投行将成为一家国际多边机构，不会用来增强中国的影响力。
金立群在海南博鳌论坛的间隙表示，该行正在为吸纳新成员国开展工作。
金立群说，“过去两年，我们实现了说服所有成员国的目标--现在已有57个成员国，目前还有30个国家正在申请加入。”有人问到亚投行成员国是否已相信，该行并未被中国用来拉拢其他国家，金立群是在回答这一问题时做出上述表示的。
金立群没有指明哪些国家申请加入亚投行。
他说，中国香港可能也会获准加入亚投行。
“香港是国际金融中心，”金立群说，“我们相信，香港将在亚投行的融资方面起到积极作用。比如，亚投行可以在香港发行债券，也可与香港建立货币互换。”
北京方面一直在研究，如何给备受政治动荡困扰的香港提供支持。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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