亚投行周一签署协定 中国将拥有最多股份

路透上海/北京6月28日 - 来自57个国家的代表周一将在北京签署亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)协议，这将是中国历来最大的外交胜利之一。

中国主导成立的亚投行的意向创始成员国将签署协定，协定将决定每个成员的股份以及该行的初始资本。

“对于中国而言，这是一次巨大的外交和战略性胜利，”新加坡Institute of Southeast Asian Studies的高级研究员Malcolm Cook称。

“(但)如此多的国家签约参加，意味着亚投行的管理工作将相当复杂...加入的国家越多，相互较量的利益就越多，每个成员当然越希望该机构服务于自己的利益。”

一位在北京的西方国家高级外交官表示，中国曾多次尝试推动如国际货币基金组织(IMF)等现有机构进行改革，考虑到该国作为全球第二大经济体的地位，但这受到美国的阻挠，所以中国感觉别无选择只有主导成立自己的银行。

“美国是咎由自取，”该匿名外交官称。其所在国家已经签约参加亚投行。

亚投行创始成员国图表：link.reuters.com/tut34w

亚洲国家料总共拥有最高75%的股份，其余的股份由欧洲和其他地区的国家拥有。两位日本消息人士此前表示，每个亚洲成员国按各自经济规模分配那总计75%的股权。

参加确定亚投行协定会议的代表5月告诉路透，中国可能占25-30%的股份，印度将是第二大股东，股份可能为10-15%。

根据路透本月稍早见到的德国财政部文件草案，德国计划在亚投行持有4.1%的份额，成为第四大成员，仅次于中国、印度和俄罗斯。

澳洲政府上周三表示，将在五年时间内向亚投行出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。

中国表示，其在亚投行内将不会拥有否决权。(完)

(编译 王兴亚；审校 张若琪)

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