亚投行周一签署协定 中国将拥有最多股份

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海/北京6月28日 - 来自57个国家的代表周一将在北京签署亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)协议，这将是中国历来最大的外交胜利之一。
中国主导成立的亚投行的意向创始成员国将签署协定，协定将决定每个成员的股份以及该行的初始资本。
“对于中国而言，这是一次巨大的外交和战略性胜利，”新加坡Institute of Southeast Asian Studies的高级研究员Malcolm Cook称。
“(但)如此多的国家签约参加，意味着亚投行的管理工作将相当复杂...加入的国家越多，相互较量的利益就越多，每个成员当然越希望该机构服务于自己的利益。”
一位在北京的西方国家高级外交官表示，中国曾多次尝试推动如国际货币基金组织(IMF)等现有机构进行改革，考虑到该国作为全球第二大经济体的地位，但这受到美国的阻挠，所以中国感觉别无选择只有主导成立自己的银行。
“美国是咎由自取，”该匿名外交官称。其所在国家已经签约参加亚投行。
亚投行创始成员国图表：link.reuters.com/tut34w
亚洲国家料总共拥有最高75%的股份，其余的股份由欧洲和其他地区的国家拥有。两位日本消息人士此前表示，每个亚洲成员国按各自经济规模分配那总计75%的股权。
参加确定亚投行协定会议的代表5月告诉路透，中国可能占25-30%的股份，印度将是第二大股东，股份可能为10-15%。
根据路透本月稍早见到的德国财政部文件草案，德国计划在亚投行持有4.1%的份额，成为第四大成员，仅次于中国、印度和俄罗斯。
澳洲政府上周三表示，将在五年时间内向亚投行出资9.3亿澳元(7.19亿美元)，从而成为亚投行的第六大股东。
中国表示，其在亚投行内将不会拥有否决权。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
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