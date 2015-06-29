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路透中文国际短讯 | 2015年 6月 29日 星期一 14:54 BJT

亚投行协定签署计划年底成立 第一大股东中国占比三成

中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行周一正式签署协定，从而进入成员国立法批准程序，并计划于年底前正式成立。第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。路透

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