亚投行侯任行长称如获不公平评级还有中国市场可依赖

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透新加坡9月17日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)侯任行长金立群周四称，如果得不到国际信贷评级机构的公平对待，亚投行可从国内市场中筹集所需资金。
金立群在新加坡一次会议上还表示，亚投行致力于成为一家“干干净净”、一流的跨国机构。
他表示，亚投行已邀请在国际市场占主导地位的信贷评级机构进行评级，这些机构包括标准普尔、穆迪和惠誉在内。
“我希望你们能公平对待我(亚投行)，”金立群称，指的是对亚投行的信用评估方面。
“如若不然，我会直接跳过你们。我还有整个中国市场可以利用。”
他表示，亚投行可在中国市场以非常优惠的利率水平，轻松筹集到200亿-300亿美元的资金。
“到那时候，投资者认可我们的AAA评级，而你们却没有给，你们将面临非常大的声誉问题，”金立群称。
中国已成功动员包括英国和澳洲等50多个国家/地区加入亚投行，但是该行的运作方式及其放贷和治理标准如何均存疑问。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透香港1月20日 - 中国主要煤炭生产商--中煤能源周五称，预期2016年度业绩将转亏为盈，受益煤炭价格企稳回升，及公司优化产品结构、严控成本及处置盈利能力较低的部分资产等。
--人民币兑美元当周上涨0.36%。周内伴随美元指数调整，以及人民币流动性紧张推升掉期点和拆借利率，周三出现大量止损盘，人民币兑美元一度升破6.83关口至逾两个月新高。随后央行加大向市场投放力度，人民币流动性缓和，汇价缩减涨幅。在周五特朗普宣誓就职之前，市场情绪偏谨慎，交投不旺。