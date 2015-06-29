亚投行协定签署计划年底成立 第一大股东中国占比三成（更新版）

(新增更多亚投行协定细节和背景)

路透北京6月29日 - 中国牵头筹建的亚洲基础设施投资银行周一正式签署协定，从而进入成员国立法批准程序，并计划于年底前正式成立。第一大股东中国在亚投行持股比例为30.34%，该行将同现有国际发展金融机构实现互补。

中国财政部网站新闻稿称，亚投行57个意向创始成员国财长或授权代表出席了《亚洲基础设施投资银行协定》签署仪式，其中已通过国内审批程序的50个国家正式签署协定。

“《协定》签署仪式的举行是亚投行筹建进程中又一里程碑，标志着亚投行筹建工作进入《协定》批准生效和全面做好运营准备的新阶段。”中国财政部长楼继伟在签署仪式上称。

亚投行协定规定的生效条件为：至少有十个签署方已交存批准书、接受书或同意书，且签署方初始认缴股本的加总数额不少于认缴股本总额的百分之五十。

楼继伟表示，下一步，各方将按照此前商定的时间表，积极推进包括完成各自国内立法批准程序在内的各项筹建工作，确保亚投行如期在年底前正式成立并及早投入运作。

根据协定，亚投行的法定股本为1,000亿美元，其中实缴股本200亿美元。域内外成员出资比例为75:25。域内外成员认缴股本在75:25范围内以GDP（按照60%市场汇率法和40%购买力平价法加权平均计算）为基本依据进行分配。

目前亚投行总认缴股本为981.514亿美元，中方认缴额为297.804亿美元（占比30.34%），为第一大股东，印度、俄罗斯分别以83.67亿和65.36亿美元的认缴股本列第二及第三。

亚投行的总投票权由股份投票权、基本投票权以及创始成员投票权组成。按现有各创始成员的认缴股本计算，中国投票权占总投票权的26.06%，印度和俄罗斯投票权分别为7.5%和5.92%。随着新成员的不断加入，中方和其他创始成员的股份和投票权比例均将被逐步稀释。

亚投行创始成员图表： link.reuters.com/tut34w

**与现有开发机构合作互补**

中国于2014年开始倡议设立亚洲区域新多边开发机构--亚投行。根据协定宗旨为：通过在基础设施及其他生产性领域的投资，促进亚洲经济可持续发展，并与其他多边和双边开发机构紧密合作。

亚投行总部设在中国北京，可在其他地方设立机构或办公室。亚投行设立行长一名，从域内成员产生，任期五年，可连选连任一次。

中国国家主席习近平在会见各国代表团团长时称，“亚洲基础设施投资银行将同现有国际发展金融机构优势互补。中国愿同各成员国一道，将亚洲基础设施投资银行打造成专业、高效、廉洁的新型多边开发银行，共同为促进亚洲和世界经济繁荣作出贡献。”

亚投行协议规定，银行可以向任何成员或其机构、单位或行政部门，或在成员的领土上经营的任何实体或企业，以及参与本区域经济发展的国际或区域性机构或实体提供融资。在符合银行宗旨与职能及银行成员利益的情况下，经理事会超级多数投票同意，也可向非成员提供援助。

亚投行开展业务的方式包括直接提供贷款、开展联合融资或参与贷款、进行股权投资、提供担保、提供特别基金的支持以及技术援助等。

据中新社报导，世界银行行长金墉周一发表声明，向亚投行全体创始成员国表示祝贺。“我们将亚投行看作是一个重要的合作伙伴”，金墉称，有了良好的环境、人力和采购标准，亚投行将与世行等多边开发银行共同解决巨大的基础设施投资需求。

他表示，发展中国家巨大的基础设施投资需求“非任何一家机构所能满足”。全世界每年基础设施投资约为1万亿美元，但其中绝大部分流向发达国家，新兴市场和低收入国家每年基建融资缺口高达1万亿至1.5万亿美元。

至今年3月31日，亚投行意向创始成员国数量增加到57个，涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、拉美、非洲五大洲，并包括英国、德国、法国等七国集团(G7)成员。

美国和日本仍没有加入亚投行，称有透明度及治理方面的疑虑。中国牵头的新银行被认为会降低日本及其盟友美国的金融影响力。不过美日两国已同意世界银行和亚洲开发银行(ADB)应该与亚投行在联合贷款方面合作。（完）

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(发稿 宿泱韫；审校 黄凯)

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