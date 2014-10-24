亚投行宣布成立 澳洲印尼韩国缺席

路透上海10月24日 - 亚洲基础设施投资银行(AIIB)周五在北京宣布成立，中国财政部长楼继伟和印度、泰国、马来西亚等21个国家的代表参与签约。该行旨在为发展中国家提供项目贷款。中国将成为该行最大的股东，持股比例至多50%。

澳洲、印尼和韩国并未参与由中国倡议成立的AIIB，之前美国曾表示，对这家与西方主导的多边银行同台竞争的银行存在疑虑。

规模500亿美元的AIIB被视为向世界银行和亚洲开发银行发起挑战，美国及其盟国是世银及亚银的最大财力支柱。

希望扩大在亚洲地区影响力的中国，虽是全球第二大经济体，在这些现有多边银行中的投票权却很有限。

但美国国务院发言人普萨基(Jen Psaki)表示，“国务卿克里已直接向中国和其他伙伴国明确表示，我们欢迎为亚洲成立一家基础设施银行的想法，但我们强烈建议，该行要在治理和透明度方面达到国际标准。”

“我们对AIIB倡议目前内容的模糊性存在顾虑，我们也已公开表达过这一看法。”

亚洲基础设施投资银行预计将在2015年投入运营，中国资深银行家、中国国际金融有限公司(CICC)前董事长金立群或将担任领导职务。(完)

(编译 王颖；审校 蔡美珍)

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