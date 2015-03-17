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路透中文国际短讯 | 2015年 3月 17日 星期二 10:56 BJT

法德意同意加入亚洲基础设施投资银行--金融时报

英国《金融时报》周二称，法国、德国和意大利同意加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行，追随英国脚步。这对于美国阻止西方国家加入该机构的努力是又一打击。日本、澳洲和韩国目前未加入该机构，澳洲总理阿博特称近期将就是否加入做出最终决定。韩国则表示目前仍在和中国以及其他国家探讨加入该机构的可能性。路透

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