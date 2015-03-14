英国称加入亚洲基础设施投资银行符合自己的国家利益

路透伦敦3月13日 - 英国周五表示，其相信成为中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的创始成员符合自己的国家利益，没有理会美国对此的不安情绪。

“有时候我们会采取(与美国)不同的路线，”英国首相卡梅伦发言人对媒体表示，他指的是英国决定加入AIIB。“我们认为这符合英国的国家利益。”

英国此前曾表示，寻求成为AIIB的创始成员，成为首个接受支持AIIB的西方国家。不过美国对此反应冷漠。(完)

(编译 王洋; 审校 白云)

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