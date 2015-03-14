英国称加入亚洲基础设施投资银行符合自己的国家利益

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透伦敦3月13日 - 英国周五表示，其相信成为中国支持的亚洲基础设施投资银行(AIIB)的创始成员符合自己的国家利益，没有理会美国对此的不安情绪。
“有时候我们会采取(与美国)不同的路线，”英国首相卡梅伦发言人对媒体表示，他指的是英国决定加入AIIB。“我们认为这符合英国的国家利益。”
英国此前曾表示，寻求成为AIIB的创始成员，成为首个接受支持AIIB的西方国家。不过美国对此反应冷漠。(完)
(编译 王洋; 审校 白云)
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