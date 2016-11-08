香港与其他申请者未来数月将成为亚投行成员--行长（更新版）

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路透香港11月8日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群周二在香港举行的高层研讨会上称，香港申请加入亚投行的有关事宜进展顺利，预计香港将与其他申请者于未来数月内正式成为亚投行的一员。

香港金融管理局（HKMA）新闻稿引述他的讲话并称，亚投行计划在合适的时候发行债券，支持基建融资。

“作为世界级的金融中心，香港拥有稳健的商业基建及成熟且活跃的资本市场，亚投行在发债时必定考虑利用香港在这方面的专长。”他说。

金管局总裁陈德霖称，欢迎协助亚投行发债的机会。随着香港发展成区内主要的基建融资中心，本地的商业及金融机构期待于亚投行的营运与项目管理中发挥积极作用，并为其进一步发展作出贡献。

是次研讨会由金管局辖下“一带一路”融资促进平台--基建融资促进办公室（IFFO）主办，题为“金立群行长谈亚投行营运及基建项目”，会议吸引了近300位来自金融、建筑设计、建筑工程、项目管理与谘询，项目发展与营运，以及其它专业服务领域的业界领袖出席。

新华社8月援引金立群称，亚投行9月将启动有关30多个国家提交的成员国资格申请审议程序；亚投行正在吸引越来越多的国家参与，说明世界对中国经济的信心。

亚投行首届理事会年会6月在北京举行。金立群在年会上表示，有57个正式成员的亚投行将启动纳新工作；新成员接纳截止日期为2016年9月30日，2017年初有望实现扩容。

作为首个由中国发起成立的区域多边开发机构，亚投行于2016年初正式开业。（完）