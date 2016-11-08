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中国财经 | 2016年 11月 8日 星期二 18:07 BJT

香港与其他申请者将于未来数月内正式成为亚投行成员--行长

路透香港11月8日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）行长金立群周二在香港举行的高层研讨会上称，香港与其他申请者将于未来数月内正式成为亚投行成员。

香港金融管理局（HKMA）新闻稿引述他的讲话并称，亚投行计划在合适的时候发行债券，支持基建融资。

新华社8月援引金立群称，亚投行9月将启动有关30多个国家提交的成员国资格申请审议程序；亚投行正在吸引越来越多的国家参与，说明世界对中国经济的信心。（完）

(记者 雷美珍；审校 乔艳红)

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