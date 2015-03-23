印尼将与北京竞争 争取使亚投行总部设在雅加达--财长

路透香港3月23日 - 印尼财长Bambang Brodjonegoro周一表示，虽然北京想要成为亚投行(AIIB)总部所在地，但印尼将争取使亚投行总部落在本国。

“我们希望(亚投行)总部设在雅加达，但当然我们必须与北京竞争，”Bambang Brodjonegoro在香港参加瑞信亚洲投资会议间隙称。

许多国家已经表示将加入亚投行。(完)

(编译 许娜；审校 王丽鑫)

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