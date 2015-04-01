背景资料：亚投行意向创始成员国及申请国动态一览表

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透北京4月1日 - 3月31日是亚投行接收新意向创始成员国申请的截止日期。截至31日
21时，提出申请以意向创始成员国身份加入亚投行的国家总数已达46个，其中30个国家已成
为正式的意向创始成员国，亚投行筹建迈出实质性步伐?
另台湾决定在31日前将向中国递交参与亚投行的申请意向书，积极参与并争取中国主导
的亚投行所衍生的商机。
目前亚投行创始成员国及申请国动态如下：
国家 所属地域 成员/申请状态
中国 东亚 意向创始国
蒙古 东亚 意向创始国
韩国 东亚 书面确认申请
小计：3
印度尼西亚 东南亚 意向创始国
马来西亚 东南亚 意向创始国
新加坡 东南亚 意向创始国
泰国 东南亚 意向创始国
越南 东南亚 意向创始国
文莱 东南亚 意向创始国
菲律宾 东南亚 意向创始国
缅甸 东南亚 意向创始国
柬埔寨 东南亚 意向创始国
老挝 东南亚 意向创始国
小计：10
沙特阿拉伯 中东 意向创始国
科威特 中东 意向创始国
约旦 中东 意向创始国
阿曼 中东 意向创始国
卡塔尔 中东 意向创始国
小计：5
澳大利亚 大洋洲 书面确认申请
新西兰 大洋洲 意向创始国
小计：2
印度 南亚 意向创始国
巴基斯坦 南亚 意向创始国
孟加拉国 南亚 意向创始国
尼泊尔 南亚 意向创始国
斯里兰卡 南亚 意向创始国
马尔代夫 南亚 意向创始国
小计：6
英国 欧洲 意向创始国
德国 欧洲 书面确认申请
法国 欧洲 书面确认申请
意大利 欧洲 书面确认申请
瑞士 欧洲 意向创始国
荷兰 欧洲 书面确认申请
奥地利 欧洲 书面确认申请
丹麦 欧洲 书面确认申请
芬兰 欧洲 书面确认申请
瑞典 欧洲 意向创始国
卢森堡 欧洲 意向创始国
小计：11
俄罗斯 欧亚 书面确认申请
土耳其 欧亚 书面确认申请
格鲁吉亚 欧亚 书面确认申请
哈萨克斯坦 中亚 意向创始国
乌兹别克斯坦 中亚 意向创始国
塔吉克斯坦 中亚 意向创始国
吉尔吉斯斯坦 中亚 书面确认申请
小计：7
巴西 南美洲 书面确认申请
小计：1
埃及 非洲 书面确认申请
小计：1
总计：46
（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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